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Facebook, Twitter і LinkedIn обмежують облікові записи афганських користувачів після захоплення влади талібами

Facebook, Twitter і LinkedIn обмежують облікові записи афганських користувачів після захоплення влади талібами

Київ • УНН

 • 29548 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. На цьому тижні Facebook, Twitter і LinkedIn заявили, що вони вжили заходів щодо захисту облікових записів громадян Афганістану, щоб захистити їх від переслідування на тлі стрімкого захоплення країни талібами. Про це 20 серпня пише Reuters, передає УНН.

Facebook обмежує пошук та полегшує самоблокування

Facebook тимчасово позбавив людей можливості переглядати або шукати списки друзів акаунтів в Афганістані, повідомив у четвер в Twitter глава відділу політики безпеки Натаніель Глейхер.

Глейхер також повідомив, що компанія запустила “інструмент в один клік” для користувачів в Афганістані, щоб заблокувати їх акаунти, так що люди, які не є їхніми друзями на Facebook, не зможуть бачити їх повідомлення в стрічці новин або ділитися фотографіями їх профілю.

Twitter видаляє архіви

Компанія Twitter заявила, що вона підтримує зв’язок з партнерами з громадянського суспільства для надання підтримки групам в країні і співпрацює з Архівом Інтернету для прискорення виконання прямих запитів на видалення архівних твітів.

За словами компанії, якщо люди не можуть отримати доступ до акаунтів, що містить інформацію, яка може піддати їх ризику, наприклад, прямі повідомлення або передплатники, компанія може тимчасово призупинити роботу акаунтів, поки користувачі не отримають доступ і не зможуть видалити свій контент.

Twitter також заявив, що активно відстежує акаунти, пов’язані з урядовими організаціями, і може тимчасово призупинити їх роботу до отримання додаткової інформації для підтвердження їх особи.

LinkedIn ховає зв’язки користувачів

Представник LinkedIn повідомив, що сайт професійної соціальної мережі, що належить Microsoft, тимчасово приховав зв’язку своїх користувачів в Афганістані, щоб інші користувачі не могли їх бачити.

Правозахисники занепокоєні

Правозахисні групи висловили стурбованість тим, що таліби можуть використовувати онлайн-платформи для відстеження цифрової історії афганців або їх соціальних зв’язків. На цьому тижні Amnesty International заявила, що тисячі афганців, включаючи вчених, журналістів і правозахисників, піддаються серйозному ризику репресій з боку талібів.

Встановлення влади талібів

“Талібан” заявив про встановлення контролю над всією територією Афганістану 15 серпня. Після взяття без бою Кабула таліби оголосили про закінчення війни, лідери руху заявляли, що мають намір відтворити Ісламський емірат Афганістан.

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