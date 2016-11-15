Ф.Олланд закликав Д.Трампа не підривати кліматичну угоду
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президент Франції Франсуа Олланд закликав обраного майбутнього президента США Дональда Трампа дотримуватися “незворотної”, за його словами, Паризької угоди про запобігання кліматичним змінам, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
Виступаючи на конференції ООН щодо змін клімату в Марокко, Ф.Олланд заявив, що Франція проведе з Д.Трампом переговори щодо кліматичної угоди “від імені сотні країн, що ратифікували угоду”.
При цьому він високо оцінив роботу в цьому напрямку адміністрації чинного президента США Барака Обами, який завершує свій термін.
За словами президента Франції, США як найпотужніша економіка світу і другий у світі виробник тепличних газів зобов’язані дотримуватися взятих на себе зобов’язань.
Генеральний секретар ООН Пан Ґі Мун раніше висловлював сподівання, що Дональд Трамп змінить спрямування своїх пропозицій щодо кліматичної політики і “зрозуміє серйозність і нагальність” проблеми всесвітніх кліматичних змін.
Трамп у перебігу виборчої кампанії заявляв, що в разі його перемоги він виведе США з-під дії кліматичної угоди і здійснить іще низку кроків, щоб скасувати заходи адміністрації Обами на протидію кліматичним змінам.