Ф.Олланд призвал Д.Трампа не подрывать климатическое соглашение
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Франции Франсуа Олланд призвал избранного будущего президента США Дональда Трампа придерживаться "необратимого", по его словам, Парижского соглашения о предотвращении климатических изменений, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
Выступая на конференции ООН по изменению климата в Марокко, Ф.Олланд заявил, что Франция проведет с Д.Трампом переговоры по климатическому соглашению "от имени сотни стран, ратифицировавших соглашение".
При этом он высоко оценил работу в этом направлении администрации действующего президента США Барака Обамы, который завершает свой срок.
По словам президента Франции, США как самая мощная экономика мира и второй в мире производитель тепличных газов обязаны придерживаться взятых на себя обязательств.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун ранее выразил надежду, что Дональд Трамп изменит направление своих предложений по климатической политике и "поймет серьезность и актуальность" проблемы глобальных климатических изменений.
Трамп в ходе избирательной кампании заявлял, что в случае его победы он выведет США из-под действия климатического соглашения и осуществит еще ряд шагов, чтобы отменить меры администрации Обамы на противодействие климатическим изменениям.