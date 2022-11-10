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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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«Евакуацію» цивільних з Херсона припинено: немає бажаючих

«Евакуацію» цивільних з Херсона припинено: немає бажаючих

Київ • УНН

 • 228100 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Ворог припинив так звану евакуацію населення з Херсона. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену Генштабом ЗСУ.

Цитата

«За уточненою інформацією, з міста Херсон припинено так звану евакуацію населення через відсутність охочих. У місті окупаційна влада припинила видачу заробітної платні та соціальних виплат», - повідомили у Генштабі.

Крім того, на тимчасово окупованій території АР Крим, в місті Джанкой, цивільну лікарню загарбники передали під військовий шпиталь. В ньому перебуває до 800 поранених окупантів.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 6 ударів. Під ураження потрапили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника. За минулу добу Сили оборони на різних напрямках збили 5 БпЛА “Шахед” та 3 “Орлани”.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.

Ворог завдавав ударів по населених пунктах України – протягом минулої доби постраждало понад 30 населених пунктів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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