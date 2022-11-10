«Эвакуация» гражданских из Херсона прекращена: нет желающих
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Враг прекратил так называемую эвакуацию населения из Херсона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию обнародованную Генштабом ВСУ.
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«По уточненной информации, из Херсона прекращена так называемая эвакуация населения из-за отсутствия желающих. В городе оккупационные власти прекратили выдачу заработной платы и социальных выплат», - сообщили в Генштабе.
Кроме того, на временно оккупированной территории АР Крым, в городе Джанкой, гражданскую больницу захватчики передали под военный госпиталь. В нем находится до 800 раненых оккупантов.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 6 ударов. Под поражение попали 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника. За прошедшие сутки Силы обороны на разных направлениях сбили 5 БпЛА “Шахед” и 3 “Орланы”.
Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и другие важные военные объекты оккупантов.
Враг наносил удары по населенным пунктам Украины – за прошедшие сутки пострадало более 30 населенных пунктов.