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«Эвакуация» гражданских из Херсона прекращена: нет желающих

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Враг прекратил так называемую эвакуацию населения из Херсона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию обнародованную Генштабом ВСУ.

Цитата

«По уточненной информации, из Херсона прекращена так называемая эвакуация населения из-за отсутствия желающих. В городе оккупационные власти прекратили выдачу заработной платы и социальных выплат», - сообщили в Генштабе.

Кроме того, на временно оккупированной территории АР Крым, в городе Джанкой, гражданскую больницу захватчики передали под военный госпиталь. В нем находится до 800 раненых оккупантов.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 6 ударов. Под поражение попали 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника. За прошедшие сутки Силы обороны на разных направлениях сбили 5 БпЛА “Шахед” и 3 “Орланы”.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и другие важные военные объекты оккупантов.

Враг наносил удары по населенным пунктам Украины – за прошедшие сутки пострадало более 30 населенных пунктов.

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