Естонія передає всі свої 155 мм гаубиці Україні

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«Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні. І хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні»,- сказав Кууск.

Так, уряд Естонії ухвалив наступний і наразі найбільший пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 113 млн євро:



десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30



тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм



сотні протитанкових гранатометів М2 «Карл-Густаф» із боєприпасами



засоби підтримки артилерійських підрозділів



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«Таким чином, загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Естонія продовжить надавати як базову, так і спеціалізовану підготовку бійцям Збройні Сили України.

«Також ми вдячні нашим союзникам, котрі приєдналися до Талліннської декларації #TallinnPledge та зобов’язалися колективно домагатися надання безпрецедентного набору дотацій, включаючи основні бойові танки, важку артилерію, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бойові машини піхоти для оборони України. Разом ми продовжуватимемо підтримувати Україну, щоб перейти від опору до вигнання російських військ із української землі», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що уряд Естонії вирішив надіслати Україні найбільший свій пакет військової допомоги, у який входять гаубиці, гранатомети та боєприпаси, повідомила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.