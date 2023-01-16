Прем'єр Естонії закликає посилити підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала союзників та партнерів посилити підтримку України, зокрема надавши танки та системи протиповітряної оборони, передає УНН.
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"Атаками на Дніпро та в інших містах України росія вкотре довела, що вона є терористичною державою. Мій заклик до союзників і партнерів: давайте посилимо нашу підтримку. Україні потрібна зброя, в тому числі танки та засоби протиповітряної оборони. росія має бути притягнута до відповідальності за всі скоєні злочини", - написала вона у Twitter.
Нагадаємо
Естонія закликала Німеччину та інших союзників надати більшу підтримку Україні. Естонія, одна з найменших країн ЄС, постачала зброю в Україну перед вторгненням росії в лютому.