Прем'єр-міністерка Естонії закликає збільшити військову допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Естонія закликала Німеччину та інших союзників надати більшу підтримку Україні. Естонія, одна з найменших країн ЄС, постачала зброю в Україну перед вторгненням Росії в лютому.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
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Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала союзників, аби ті допомагали й надалі Україні у протистоянні російській агресії.
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“Я закликаю всіх союзників, включаючи Німеччину, надіслати все, що у вас є, щоб Україна могла захистити себе”, - сказала Каллас.
Вона додала, що “це питання не лише суверенітету та свободи однієї країни в Європі, це також питання безпеки для всієї Європи, а також заснованого на правилах порядку у світі — якщо на вас нападуть, ви маєте мати можливість захистити себе”.
“Якби всі союзники надіслали зброю вже в січні-лютому, було б врятовано багато людських життів”, — додала вона.
Нагадаємо
Естонія передала Україні 11 автобусів з генераторами та енергообладнанням.