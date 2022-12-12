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Прем'єр-міністерка Естонії закликає збільшити військову допомогу Україні

Прем'єр-міністерка Естонії закликає збільшити військову допомогу Україні

Київ • УНН

 • 588049 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Естонія закликала Німеччину та інших союзників надати більшу підтримку Україні. Естонія, одна з найменших країн ЄС, постачала зброю в Україну перед вторгненням Росії в лютому.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала союзників, аби ті допомагали й надалі Україні у протистоянні російській агресії.

Цитата

“Я закликаю всіх союзників, включаючи Німеччину, надіслати все, що у вас є, щоб Україна могла захистити себе”, - сказала Каллас.

Вона додала, що “це питання не лише суверенітету та свободи однієї країни в Європі, це також питання безпеки для всієї Європи, а також заснованого на правилах порядку у світі — якщо на вас нападуть, ви маєте мати можливість захистити себе”.

“Якби всі союзники надіслали зброю вже в січні-лютому, було б врятовано багато людських життів”, — додала вона.

Нагадаємо

Естонія передала Україні 11 автобусів з генераторами та енергообладнанням.

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