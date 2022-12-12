Премьер-министр Эстонии призывает увеличить военную помощь Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Эстония призвала Германию и других союзников оказать большую поддержку Украине. Эстония, одна из самых маленьких стран ЕС, поставляла оружие в Украину перед вторжением россии в феврале.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
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Премер-министр Эстонии Кая Каллас призвала союзников, чтобы те помогали и в дальнейшем Украине в противостоянии российской агрессии.
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“Я призываю всех союзников, включая Германию, прислать все, что у вас есть, чтобы Украина могла защитить себя”, - сказала Каллас.
Она добавила, что “это вопрос не только суверенитета и свободы одной страны в Европе, это также вопрос безопасности для всей Европы, а также основанного на правилах порядка в мире — если на вас нападут, вы должны иметь возможность защитить себя”.
“Если бы все союзники прислали оружие уже в январе-феврале, было бы спасено много человеческих жизней”, — добавила она.
Напомним
Эстония передала Украине 11 автобусов с генераторами и энергооборудованием.