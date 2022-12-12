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Премьер-министр Эстонии призывает увеличить военную помощь Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Эстония призвала Германию и других союзников оказать большую поддержку Украине. Эстония, одна из самых маленьких стран ЕС, поставляла оружие в Украину перед вторжением россии в феврале.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Премер-министр Эстонии Кая Каллас призвала союзников, чтобы те помогали и в дальнейшем Украине в противостоянии российской агрессии.

Цитата

“Я призываю всех союзников, включая Германию, прислать все, что у вас есть, чтобы Украина могла защитить себя”, - сказала Каллас.

Она добавила, что “это вопрос не только суверенитета и свободы одной страны в Европе, это также вопрос безопасности для всей Европы, а также основанного на правилах порядка в мире — если на вас нападут, вы должны иметь возможность защитить себя”.

“Если бы все союзники прислали оружие уже в январе-феврале, было бы спасено много человеческих жизней”, — добавила она.

Напомним

Эстония передала Украине 11 автобусов с генераторами и энергооборудованием.

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