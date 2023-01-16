Премьер Эстонии призывает усилить поддержку Украины

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"Атаками на Днепр и в других городах Украины россия в очередной раз доказала, что она является террористическим государством. Мой призыв к союзникам и партнерам: давайте усилим нашу поддержку. Украине нужно оружие, в том числе танки и средства противовоздушной обороны. россия должна быть привлечена к ответственности за все совершенные преступления", - написала она в Twitter.

Напомним

Эстония призвала Германию и других союзников оказать большую поддержку Украине. Эстония, одна из самых маленьких стран ЕС, поставляла оружие в Украину перед вторжением россии в феврале.