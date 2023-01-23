Эстония передает все свои 155 мм гаубицы Украине

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«Мы отдаем все наши 155 мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне»,- сказал Кууск.

Правительство Эстонии приняло следующий и пока самый большой пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро:



десятки гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122-мм D-30



тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм



сотни противотанковых гранатомётов М2 «Карл-Густаф» с боеприпасами



средства поддержки артиллерийских подразделений



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«Таким образом, общая военная помощь Украине составляет более 1% ВВП Эстонии», - говорится в сообщении.

Кроме того, Эстония продолжит предоставлять как базовую, так и специализированную подготовку бойцам Вооруженные Силы Украины.

«Также мы благодарны нашим союзникам, которые присоединились к Таллиннской декларации #TallinnPledge и обязались коллективно добиваться предоставления беспрецедентного набора дотаций, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты для обороны Украины. Вместе мы будем продолжать поддерживать Украину, чтобы перейти от сопротивления к изгнанию российских войск с украинской земли», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии решило направить Украине самый большой свой пакет военной помощи, в который входят гаубицы, гранатометы и боеприпасы, сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.