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Естонія надає Україні найбільший пакет військової допомоги - Зеленський подякував

Київ • УНН

 • 684038 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Уряд Естонії вирішив надіслати Україні найбільший свій пакет військової допомоги, у який входять гаубиці, гранатомети та боєприпаси, повідомила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Президент України Володимир Зеленський подякував Естонії за важке озброєння і назвав це інвестицією в спільну перемогу, передає УНН.

Естонія надає Україні найбільший пакет військової допомоги - Зеленський подякував

Цитата

«Сьогодні уряд вирішив надіслати найбільший пакет допомоги важкого озброєння Україні. Таким чином, наша загальна військова допомога Україні становить понад 1% нашого ВВП. У пакет входять гаубиці, гранатомети та боєприпаси – те, про що просила Україна», - написала Каллас у Twitter.

Вона зазначила, що всі хочуть, щоб війна закінчилася, але росія надіслала чіткий сигнал, що хоче продовжувати свою агресивну війну.

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«Незважаючи на втрати в живій силі та техніці, росія все ще має тисячі танків, бронетехніки та артилерії на своїх складах, готових кинутися у війну. росія також має величезну робочу силу і продовжуватиме мобілізувати сотні тисяч. Також (рф – ред.) збільшила робоче навантаження та потужність своєї військової промисловості», - зазначила Каллас.

Ось чому, за її словами, вся трансатлантична спільнота повинна робити більше і надавати військову допомогу в більших масштабах і швидше для забезпечення перемоги України.

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Президент України Володимир Зеленський подякував Каї Каллас за оголошений сьогодні найбільший пакет військової допомоги.

«Щиро вдячний прем’єр-міністру Каллас за оголошений сьогодні найбільший пакет військової допомоги, що містить гаубиці, гранатомети та боєприпаси. Естонія на ділі продемонструвала свою щиру підтримку України в боротьбі з агресором. Ми це цінуємо. Це інвестиція в нашу спільну перемогу!», - написав Зеленський у Twitter.

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