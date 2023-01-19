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Эстония предоставляет Украине самый большой пакет военной помощи - Зеленский поблагодарил

Киев • УНН

 • 684038 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Правительство Эстонии решило отправить Украине самый большой свой пакет военной помощи, в который входят гаубицы, гранатометы и боеприпасы, сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Эстонию за тяжелое вооружение и назвал это инвестицией в общую победу, передает УНН.

Эстония предоставляет Украине самый большой пакет военной помощи - Зеленский поблагодарил

Цитата

«Сегодня правительство решило отправить самый большой пакет помощи тяжелого вооружения Украине. Таким образом, наша общая военная помощь Украине составляет более 1% нашего ВВП. В пакет входят гаубицы, гранатометы и боеприпасы – то, о чем просила Украина», - написала Каллас в Twitter.

Она отметила, что все хотят, чтобы война закончилась, но россия послала четкий сигнал, что хочет продолжать свою агрессивную войну.

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«Несмотря на потери в живой силе и технике, россия все еще имеет тысячи танков, бронетехники и артиллерии на своих складах, готовых броситься в войну. россия также имеет огромную рабочую силу и будет продолжать мобилизовать сотни тысяч. Также (рф – ред.) увеличила рабочую нагрузку и мощность своей военной промышленности», - отметила Каллас.

Вот почему, по ее словам, все трансатлантическое сообщество должно делать больше и оказывать военную помощь в больших масштабах и быстрее для обеспечения победы Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Каю Каллас за объявленный сегодня самый большой пакет военной помощи.

«Искренне благодарен премьер-министру Каллас за объявленный сегодня самый большой пакет военной помощи, содержащий гаубицы, гранатометы и боеприпасы. Эстония на деле продемонстрировала свою искреннюю поддержку Украины в борьбе с агрессором. Мы это ценим. Это инвестиция в нашу общую победу!"» - написал Зеленский в Twitter.

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