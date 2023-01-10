Естонія розробляє план конфіскації російських активів для передачі Україні

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У кінці грудня уряд Естонії доручив міністерствам розробити план арешту російських активів. Планується, що правова база вже з’явиться до кінця січня. Естонія оцінює, що заморожені кошти на російських рахунках у країні становлять майже 20 мільйонів євро.

Естонія прагне представити план до того моменту, коли Європейська комісія розробить загальноблокову угоду щодо 300 мільярдів євро (322 мільярди доларів) у резервах російського центрального банку та ще мільярдів у заморожених активах російських осіб, які перебувають під санкціями.

Нагадаємо

Канада розпочинає процес конфіскації арештованих активів російського підсанкційного олігарха Романа Абрамовича. Йдеться про 26 млн доларів США, які планують спрямувати на відновлення України.