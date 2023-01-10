Эстония разрабатывает план конфискации российских активов для передачи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Эстония уже в этом месяце планирует разработать юридическую базу для ареста российских активов и последующей передачи их Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на МИД Эстонии, передает УНН.
Детали
В конце декабря правительство Эстонии поручило министерствам разработать план ареста российских активов. Планируется, что правовая база уже появится к концу января. Эстония оценивает, что замороженные средства на российских счетах в стране составляют почти 20 миллионов евро.
Эстония стремится представить план к тому моменту, когда Европейская комиссия разработает общеблоковое соглашение по 300 миллиардам евро (322 миллиарда долларов) в резервах российского центрального банка и еще миллиардов в замороженных активах российских лиц, находящихся под санкциями.
Дополнение
Канада начинает процесс конфискации арестованных активов российского подсанкционного олигарха Романа Абрамовича. Речь идет о 26 млн долларов США, которые планируют направить на восстановление Украины.