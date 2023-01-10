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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Эстония разрабатывает план конфискации российских активов для передачи Украине

Киев • УНН

 • 457941 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Эстония уже в этом месяце планирует разработать юридическую базу для ареста российских активов и последующей передачи их Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на МИД Эстонии, передает УНН.

Эстония разрабатывает план конфискации российских активов для передачи Украине

Детали

В конце декабря правительство Эстонии поручило министерствам разработать план ареста российских активов. Планируется, что правовая база уже появится к концу января. Эстония оценивает, что замороженные средства на российских счетах в стране составляют почти 20 миллионов евро.

Эстония стремится представить план к тому моменту, когда Европейская комиссия разработает общеблоковое соглашение по 300 миллиардам евро (322 миллиарда долларов) в резервах российского центрального банка и еще миллиардов в замороженных активах российских лиц, находящихся под санкциями.

Дополнение

Канада начинает процесс конфискации арестованных активов российского подсанкционного олигарха Романа Абрамовича. Речь идет о 26 млн долларов США, которые планируют направить на восстановление Украины.

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