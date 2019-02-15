Ердоган упевнений, що ЄС не хоче прийняти Туреччину, тому що вона є мусульманською країною

“Єдиною причиною, по якій Туреччину не приймають до ЄС, є те, що ми мусульманська країна. Так нехай тоді вони про це скажуть прямо”, — сказав турецький лідер.

Раніше, 3 лютого, міністр з європейських справ при МЗС Франції Наталі Луазо в ефірі радіостанції RTL заявила, що Париж більш не бачить можливості повернення до переговорів з Туреччиною про її вступ до ЄС до тих пір, поки Анкара не зробить “демократичний і проєвропейський” вибір.

Туреччина, яка є з 1964 року асоційованим членом Євросоюзу, подала заявку на вступ до ЄС 14 квітня 1987 року. Переговорний процес про її прийняття до ЄС розпочався 3 жовтня 2005 року. Щоб вступити в союз, Туреччина повинна успішно завершити переговори з Єврокомісією по 33 з 35 переговорних пунктів (два не вимагають узгодження). Після цього країни ЄС повинні одноголосно проголосувати за надання Туреччині членства в Євросоюзі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна ухвалила 12 законів з забезпечення виконання угоди про асоціацію з ЄС

6 липня 2017 року Європарламент прийняв резолюцію, що закликає країни Євросоюзу і Єврокомісії призупинити переговори про вступ Туреччини до тих пір, поки її влада не внесуть поправки до конституції. У квітні 2017 року відбувся референдум по турецької конституційну реформу, в результаті чого були значно розширені президентські повноваження.

Як повідомляв УНН, загальний прогрес України у виконанні усіх зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом становить 42%.