Эрдоган уверен, что ЕС не хочет принимать Турцию, так как она является мусульманской страной

“Единственной причиной, по которой Турцию не принимают в ЕС, является то, что мы мусульманская страна. Так пусть тогда они об этом скажут прямо”, — сказал турецкий лидер.

Ранее, 3 февраля, министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо в эфире радиостанции RTL заявила, что Париж больше не видит возможности возвращения к переговорам с Турцией о ее вступлении в ЕС до тех пор, пока Анкара не сделает “демократический и проевропейский” выбор.

Турция, которая является с 1964 года ассоциированным членом Евросоюза, подала заявку на вступление в ЕС 14 апреля 1987. Переговорный процесс о принятии в ЕС начался 3 октября 2005 года. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорных пунктов (два не требуют согласования). После этого страны ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе.

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6 июля 2017 Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и Еврокомиссии приостановить переговоры о вступлении Турции до тех пор, пока ее власти не внесут поправки в конституцию. В апреле 2017 состоялся референдум по турецкой конституционной реформе, в результате чего были значительно расширены президентские полномочия.

Как сообщал УНН, общий прогресс Украины в выполнении всех обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом составляет 42%.