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Ердоган говорить, що не сприйматиме "колективне покарання" палестинського народу

Ердоган говорить, що не сприйматиме "колективне покарання" палестинського народу

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Туреччина закликає усіх міжнародних гравців, які мають вплив на Близькому Сході, докласти необхідних зусиль для деескалації обстановки в Ізраїлі. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Деталі

За його словами, всі члени міжнародного співтовариства в ситуації, що склалася, повинні дотримуватися позиції, заснованої на справедливому балансі між сторонами. За його словами, непропорційні атаки на сектор Газа можуть поставити Ізраїль у небажане для нього становище в очах світової громадської думки.

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“Ізраїлю слід пам’ятати, що, якщо він діятиме як організація, а не як держава, до нього врешті-решт почнуть ставитися як до організації. Бомбардування цивільних поселень, навмисні вбивства мирних жителів, перешкоджання руху транспортних засобів, які доправляють гуманітарну допомогу в регіон, і спроби представити все це як професійні дії можуть розцінюватися тільки як рефлекс організації, а не держави”, — сказав Ердоган.

Додамо

Він підкреслив, що Туреччина вважає неприйнятними будь-які дії, спрямовані проти цивільного населення. Він закликав сторони уникати рішень, спрямованих на “колективне покарання” палестинського народу, включно з припиненням постачання гуманітарної допомоги.

Ердоган також вчергове наголосив, що Туреччина готова докласти всіх необхідних зусиль, включно з посередницькою місією, для деескалації конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

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“Ми готові зробити все можливе, включно з посередництвом і „справедливим арбітражем“, щоб якнайшвидше вивести наш регіон із цього виру”, — сказав Ердоган.

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