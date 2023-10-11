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Эрдоган говорит, что не будет воспринимать "коллективное наказание" палестинского народа

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Турция призывает всех международных игроков, имеющих влияние на Ближнем Востоке, приложить необходимые усилия для деэскалации обстановки в Израиле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

По его словам, все члены международного сообщества в сложившейся ситуации должны придерживаться позиции, основанной на справедливом балансе между сторонами. По его словам, непропорциональные атаки на сектор Газа могут поставить Израиль в нежелательное для него положение в глазах мирового общественного мнения.

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“Израилю следует помнить, что, если он будет действовать как организация, а не как государство, к ему в конце концов начнут относиться как к организации. Бомбардировка гражданских поселений, умышленные убийства мирных жителей, препятствование движению транспортных средств, доставляющих гуманитарную помощь в регион, и попытки представить все это как профессиональные действия могут расцениваться только как рефлекс организации, а не государства”, — сказал Эрдоган.

Добавим

Он подчеркнул, что Турция считает неприемлемыми любые действия, направленные против гражданского населения. Он призвал стороны избегать решений, направленных на “коллективное наказание” палестинского народа, включая прекращение поставок гуманитарной помощи.

Эрдоган также в очередной раз подчеркнул, что Турция готова приложить все необходимые усилия, включая посредническую миссию, для деэскалации конфликта между Израилем и Палестиной.

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“Мы готовы сделать все возможное, включая посредничество и „справедливый арбитраж“, чтобы как можно быстрее вывести наш регион из этого водоворота”, — сказал Эрдоган.

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