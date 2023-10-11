Эрдоган говорит, что не будет воспринимать "коллективное наказание" палестинского народа
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Турция призывает всех международных игроков, имеющих влияние на Ближнем Востоке, приложить необходимые усилия для деэскалации обстановки в Израиле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
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По его словам, все члены международного сообщества в сложившейся ситуации должны придерживаться позиции, основанной на справедливом балансе между сторонами. По его словам, непропорциональные атаки на сектор Газа могут поставить Израиль в нежелательное для него положение в глазах мирового общественного мнения.
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“Израилю следует помнить, что, если он будет действовать как организация, а не как государство, к ему в конце концов начнут относиться как к организации. Бомбардировка гражданских поселений, умышленные убийства мирных жителей, препятствование движению транспортных средств, доставляющих гуманитарную помощь в регион, и попытки представить все это как профессиональные действия могут расцениваться только как рефлекс организации, а не государства”, — сказал Эрдоган.
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Он подчеркнул, что Турция считает неприемлемыми любые действия, направленные против гражданского населения. Он призвал стороны избегать решений, направленных на “коллективное наказание” палестинского народа, включая прекращение поставок гуманитарной помощи.
Эрдоган также в очередной раз подчеркнул, что Турция готова приложить все необходимые усилия, включая посредническую миссию, для деэскалации конфликта между Израилем и Палестиной.
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“Мы готовы сделать все возможное, включая посредничество и „справедливый арбитраж“, чтобы как можно быстрее вывести наш регион из этого водоворота”, — сказал Эрдоган.
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