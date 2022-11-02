Ердоган: "бідні африканські країни першими отримають зерно з України"

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Президент путін запропонував віддати пріоритет країнам, включаючи Сомалі, Джибуті та Судан, заявив Ердоган членам своєї партії у парламенті. Турецький лідер додав, що згоден із цією ідеєю. За словами президента, дипломатичні зусилля Анкари допомогли переконати Москву повернутися до "зернової угоди".

"Після нашої вчорашньої розмови з паном путіним міністр оборони росії шойгу зателефонував нашому міністру оборони Хулусі Акару і сказав, що відвантаження зерна триватиме, як і планувалося, починаючи з 12 години сьогоднішнього дня", - сказав він.

Міністерство оборони Туреччини пізніше підтвердило, що постачання розпочалося опівдні, як і було обіцяно.