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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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09:22 • 927 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Ердоган: "бідні африканські країни першими отримають зерно з України"

Ердоган: "бідні африканські країни першими отримають зерно з України"

Київ • УНН

 • 278110 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Бідні країни Африки отримають пріоритет щодо нових поставок зерна з України, наголосив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у своєму виступі, звертаючись до членів правлячої партії під час щотижневого парламентського засідання у середу. Про це пише агенство Anadolu, передає УНН.

Деталі

Президент путін запропонував віддати пріоритет країнам, включаючи Сомалі, Джибуті та Судан, заявив Ердоган членам своєї партії у парламенті. Турецький лідер додав, що згоден із цією ідеєю. За словами президента, дипломатичні зусилля Анкари допомогли переконати Москву повернутися до "зернової угоди".

"Після нашої вчорашньої розмови з паном путіним міністр оборони росії шойгу зателефонував нашому міністру оборони Хулусі Акару і сказав, що відвантаження зерна триватиме, як і планувалося, починаючи з 12 години сьогоднішнього дня", - сказав він.

Міністерство оборони Туреччини пізніше підтвердило, що постачання розпочалося опівдні, як і було обіцяно.

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