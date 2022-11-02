Эрдоган: "бедные африканские страны первыми получат зерно из Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Бедные страны Африки получат приоритет новых поставок зерна из Украины, подчеркнул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении, обращаясь к членам правящей партии во время еженедельного парламентского заседания в среду. Об этом пишет агентство Anadolu, передает УНН.
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Президент путин предложил отдать приоритет странам, включая Сомали, Джибути и Судан, заявил Эрдоган членам своей партии в парламенте. Турецкий лидер добавил, что согласен с этой идеей. По словам президента, дипломатические усилия Анкары помогли убедить Москву вернуться к "зерновому соглашению".
"После нашего вчерашнего разговора с господином путиным министр обороны россии шойгу позвонил нашему министру обороны Хулуси Акару и сказал, что отгрузка зерна будет продолжаться, как и планировалось, начиная с 12 часов сегодняшнего дня", - сказал он.
Министерство обороны Турции позже подтвердило, что поставки начались в полдень, как и было обещано.