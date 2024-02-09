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Епідемія грипу та ГРВІ: в Одеській ОВА розповіли, за яких умов школи регіону перейдуть на дистанційне навчання

Київ • УНН

 • 29425 перегляди

Якщо захворіє 20% учнів у школі, то директор ухвалює рішення про запровадження карантинних обмежень у навчальному закладі.

На Одещині фіксується сезонний ріст захворюваності на грип та ГРВІ. Епідпоріг не перевищений, тому потреби оголошувати карантин чи запроваджувати онлайн-навчання в навчальних закладах регіону немає. Про умови, за яких школи Одещини перейдуть на дистанційний формат навчання розповів директор департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Олександр Лончак, передає УНН.

Деталі

Зокрема, якщо хворіє 20% школи, то директор ухвалює рішення про запровадження карантинних обмежень у навчальному закладі. Так само, якщо це 20% одного окремого класу, то діти саме цього класу ізолюються на певний період, щоб не розповсюджувати вірус, інформує Лончак.

"Станом на 5 лютого у нас всього 58 закладів (16783 здобувачів освіти) закриті на карантин у 27 громадах Одещини. Найбільше у Саф’янівській громаді Ізмаїльського району (16 ЗЗСО), найменше в Роздільнянському (по одній школі у двох громадах)", - додає він.

Якщо рівень захворюваності серед школярів стрімко зростатиме, Одеська облдержадміністрація буде змушена рекомендувати закладам освіти перейти в дистанційний режим роботи.

"Тому звертаюся до батьків: будьте свідомими, дотримуйтеся заходів профілактики й відповідально ставтеся до здоров’я своїх дітей! Неприпустимо пускати їх з першими ознаками захворювання до школи чи дитячого садочку! Краще зверніться до лікаря. Не наражайте на небезпеку інших учасників освітнього процесу — як дітей, так і педагогічних працівників. А поки працюємо у звичному режимі. Бережіть себе та своїх близьких! Усім, хто хворіє, бажаю якнайшвидшого одужання!", - повідомив Лончак.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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