Эпидемия гриппа и ОРВИ: в Одесской ОВА рассказали, при каких условиях школы региона перейдут на дистанционное обучение

В Одесской области фиксируется сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидпорог не превышен, поэтому необходимости объявлять карантин или вводить онлайн-обучение в учебных заведениях региона нет. Об условиях, при которых школы Одесской области перейдут на дистанционный формат обучения рассказал директор департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации Александр Лончак, передает УНН.

Детали

В частности, если болеет 20% школы, то директор принимает решение о введении карантина в учебном заведении. Так же, если это 20% одного отдельного класса, то дети именно этого класса изолируются на определенный период, чтобы не распространять вирус, информирует Лончак.

"По состоянию на 5 февраля у нас всего 58 заведений (16783 соискателей образования) закрыты на карантин в 27 громадах Одесской области. Больше всего в Сафьяновской громаде Измаильского района (16 ЗЗСО), меньше всего в Раздельнянском (по одной школе в двух громадах)", - добавляет он.

Если уровень заболеваемости среди школьников будет стремительно расти, Одесская облгосадминистрация будет вынуждена рекомендовать учебным заведениям перейти в дистанционный режим работы.

"Поэтому обращаюсь к родителям: будьте сознательными, придерживайтесь мер профилактики и ответственно относитесь к здоровью своих детей! Недопустимо пускать их с первыми признаками заболевания в школу или детский сад! Лучше обратитесь к врачу. Не подвергайте опасности других участников образовательного процесса - как детей, так и педагогических работников. А пока работаем в обычном режиме. Берегите себя и своих близких! Всем, кто болеет, желаю скорейшего выздоровления!", - сообщил Лончак.