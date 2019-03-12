Енергосистема України працює без трьох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Станом на 12 березня, вівторок, в роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“На енергоблоці № 4 Запорізької АЕС 6-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 2 Рівненської АЕС 7-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 108-а доба середнього планового ремонту”, — йдеться у повідомленні.
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Минулої доби, 11 березня, станціями вироблено 248,45 млн кВт-г електроенергії.
В “Енергоатом” запевнили, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 4 180 МВт, РАЕС — 2 420 МВт, ЮУАЕС — 3 040 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.
Нагадаємо, станом на 11 березня в роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України.