Енергосистема України працює без чотирьох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Станом на 11 березня в роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“На енергоблоці № 3 Запорізької АЕС 15-а доба поточного ремонту. На енергоблоці № 4 Запорізької АЕС 5-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 2 Рівненської АЕС 6-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 107-а доба середнього планового ремонту. Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 3 850 МВт, РАЕС — 2 400 МВт, ЮУАЕС — 3 040 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт”, — йдеться у повідомленні.
В “Енергоатомі” додали, минулої доби, 10 березня, станціями вироблено 248,61 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 7 березня, енергоблок № 4 Запорізької АЕС відключено від мережі для проведення планового середнього ремонту тривалістю 100 діб.