Энергосистема Украины работает без четырех атомных блоков

"На энергоблоке № 3 Запорожской АЭС 15-е сутки текущего ремонта. На энергоблоке № 4 Запорожской АЭС 5-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 2 Ровенской АЭС 6-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 107-е сутки среднего планового ремонта. Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 850 МВт, РАЭС - 2400 МВт, ЮУАЭС - 3040 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" добавили, за минувшие сутки, 10 марта, станциями произведено 248,61 млн кВт-ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 7 марта, энергоблок № 4 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового среднего ремонта продолжительностью 100 суток.



