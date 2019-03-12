Энергосистема Украины работает без трех атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. По состоянию на 12 марта, вторник, в работе находятся 12 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"На энергоблоке № 4 Запорожской АЭС 6-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 2 Ровенской АЭС 7-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 108-е сутки среднего планового ремонта", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Энергоблок № 3 Запорожской АЭС подключен к энергосети
За прошедшие сутки, 11 марта, станциями произведено 248,45 млн кВт-ч электроэнергии.
В "Энергоатом" заверили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 180 МВт, РАЭС - 2420 МВт, ЮУАЭС - 3040 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
Напомним, по состоянию на 11 марта в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины.