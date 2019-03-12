Енергоблок № 3 Запорізької АЕС підключено до енергомережі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Сьогодні енергоблок № 3 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми після завершення поточного ремонту. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Енергоатому".
"12 березня 2019 року о 04 год. 02 хв. енергоблок № 3 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми після завершення поточного ремонту. В даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 5 енергоблоків", - йдеться в повідомленні.
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В "Енергоатомі" додали, сумарна потужність генераторів становить 4600 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.
Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС.
Нагадаємо, 25 лютого енергоблок № 3 Запорізької АЕС дією захисту від внутрішніх пошкоджень генератора відключений від мережі.