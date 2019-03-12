Энергоблок № 3 Запорожской АЭС подключен к сети
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Сегодня энергоблок № 3 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме после завершения текущего ремонта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу “Энергоатома”.
“12 марта 2019 года в 04 час. 02 мин. энергоблок № 3 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме после завершения текущего ремонта. В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков”, — идется в сообщении.
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В “Энергоатоме” добавили, суммарная мощность генераторов составляет 4600 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) — 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.
Напомним, 25 февраля энергоблок № 3 Запорожской АЭС действием защиты от внутренних повреждений генератора отключен от сети.