Енергосистема України працює без чотирьох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Станом на 14 травня в роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“На енергоблоці № 2 Запорізької АЕС 63-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 4 Запорізької АЕС 69-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 2 Южно-Української АЕС 57-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 171-а доба середнього планового ремонту”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, минулої доби, 13 травня, станціями вироблено 232,54 млн кВт-г електроенергії.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 3 930 МВт, РАЕС — 2 780 МВт, ЮУАЕС — 1 980 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.
В “Енергоатомі” додали, радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 11 травня, на території Слов’янської ТЕС ПАТ “Донбасенерго” сталася пожежа.