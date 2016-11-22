Електронні торги арештованим майном принесли в держбюджет 200 млн грн – П.Петренко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. З початку року на онлайн-аукціонах через систему СЕТАМ було продано арештованого майна на 200 млн грн, які надійшли в держбюджет. Про це під час брифінгу повідомив Міністр юстиції України Павло Петренко, передає кореспондент УНН.
“Тільки протягом цього неповного року наша система (ДП СЕТАМ — ред.) принесла до держбюджету понад 200 млн грн. надходжень. Це ті кошти, які раніше губилися в кишенях тих торговців, які були наближені до Мін’юсту та уряду”, — сказав він.