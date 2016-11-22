Электронные торги арестованным имуществом принесли в госбюджет 200 млн грн - П.Петренко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. С начала года на онлайн-аукционах через систему СЕТАМ было продано арестованного имущества на 200 млн грн, которые поступили в госбюджет. Об этом во время брифинга сообщил Министр юстиции Украины Павел Петренко, передает корреспондент УНН.
"Только в течение этого неполного года наша система (ГП СЕТАМ - ред.) принесла в госбюджет более 200 млн грн. поступлений. Это те средства, которые раньше терялись в карманах тех торговцев, которые были приближены до Минюста и правительства ", - сказал он.