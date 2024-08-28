Екстрені відключення світла у Києві та низці областей скасовано
Київ • УНН
У Києві та низці областей України скасовано екстрені відключення електроенергії. За вказівкою Укренерго, регіони повертаються до графіків стабілізаційних відключень.
У Києві та Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях скасовано екстрені відключення електроенергії. Регіони повертаються до графіків стабілізаційних відключень, повідомляє УНН із посиланням на Укренерго.
Екстрені відключення скасовано: повертаємось до графіків. За вказівкою Укренерго повертаємось до графіків стабілізаційних відключень в місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях
Раніше повідомлялось, що в Києві та низці областей ввели екстрені відключення електроенергії.