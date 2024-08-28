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Екстрені відключення світла у Києві та низці областей скасовано

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У Києві та низці областей України скасовано екстрені відключення електроенергії. За вказівкою Укренерго, регіони повертаються до графіків стабілізаційних відключень.

У Києві та Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях скасовано екстрені відключення електроенергії. Регіони повертаються до графіків стабілізаційних відключень, повідомляє УНН із посиланням на Укренерго. 

Екстрені відключення скасовано: повертаємось до графіків. За вказівкою Укренерго повертаємось до графіків стабілізаційних відключень в місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях

- повідомили в Укрнерго. 

Раніше повідомлялось, що в Києві та низці областей ввели екстрені відключення електроенергії. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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