Експрезидент Криму Мєшков переніс інсульт, його вводили в штучну кому
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Експрезидента Криму Юрія Мєшкова, який 1 вересня переніс інсульт і перебуває на лікуванні в Туреччині, "розбудили" після перебування в штучній комі. При цьому Мєшков "не говорить і не ворушиться". Про це ввечері 2 вересня на своїй сторінці в Facebook написала його дочка Маріанна, повідомляє УНН з посиланням на Крим. Реалії.
"Розбудили". Моргає. Не говорить і не ворушиться. Живий!" – написала Маріанна Мєшкова.
Перед цим Мєшкова написала, що її батька, незважаючи на обіцянки, "не виводять зі стану штучної коми".
Підтвердження цієї інформації з інших джерел поки немає.
Раніше проросійський громадський активіст у Криму Сергій Акімов підтвердив, що Мєшков переніс інсульт і перебуває в Туреччині. Його ввели в штучну кому і 2 вересня в 11:00 за Кримом повинні були почати з неї виводити.
Напередодні дочка Юрія Мєшкова Маріанна на своїй сторінці в Facebook написала, що у її батька стався інсульт.
Нагадаємо, у першій половині 1990-их років Юрій Мєшков очолював у Криму Республіканський рух Криму і Блок "Россия", які виступали за незалежність півострова від України і подальше його приєднання до Росії.
У 1994 році був обраний першим і останнім президентом Криму.
Внаслідок розколу в блоці "Росія" і дій української влади Мєшков був змушений емігрувати в Росію, де проживав до анексії півострова.
Зараз перебуває в опозиції до окупаційної влади Криму.