Експрезидент Криму Мєшков переніс інсульт, його вводили в штучну кому

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Експрезидента Криму Юрія Мєшкова, який 1 вересня переніс інсульт і перебуває на лікуванні в Туреччині, "розбудили" після перебування в штучній комі. При цьому Мєшков "не говорить і не ворушиться". Про це ввечері 2 вересня на своїй сторінці в Facebook написала його дочка Маріанна, повідомляє УНН з посиланням на Крим. Реалії.