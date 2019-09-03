Экс-президент Крыма Мешков перенес инсульт, его вводили в искусственную кому

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112407 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123077 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114603 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120555 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125619 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151055 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150640 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 195436 просмотра

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Экс-президент Крыма Мешков перенес инсульт, его вводили в искусственную кому

Экс-президент Крыма Мешков перенес инсульт, его вводили в искусственную кому

Киев  •  УНН

 • 8577 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Экс-ппрезидента Крыма Юрия Мешкова, который 1 сентября перенес инсульт и находится на лечении в Турции, "разбудили" после пребывания в искусственной коме. При этом Мешков "не говорит и не шевелится". Об этом вечером 2 сентября на своей странице в Facebook написала его дочь Марианна, сообщает УНН со ссылкой на Крым. Реалии.

"Разбудили". Моргает. Не говорит и не шевелится. Живой! »- написала Марианна Мешкова.

Перед этим Мешкова написала, что ее отца, несмотря на обещания, "не выводят из состояния искусственной комы".

Подтверждения этой информации из других источников пока нет.

Ранее пророссийский общественный активист в Крыму Сергей Акимов подтвердил, что Мешков перенес инсульт и находится в Турции. Его ввели в искусственную кому и 2 сентября в 11:00 по Крыму должны были начать из нее выводить.

Накануне дочь Юрия Мешкова Марианна на своей странице в Facebook написала, что у ее отца случился инсульт.

Напомним, в первой половине 1990-х годов Юрий Мешков возглавлял в Крыму Республиканское движение Крыма и Блок "Россия", которые выступали за независимость полуострова от Украины и дальнейшее его присоединение к России.

В 1994 году был избран первым и последним президентом Крыма.

В результате раскола в блоке "Россия" и действий украинской власти Мешков был вынужден эмигрировать в Россию, где проживал до аннексии полуострова.

Сейчас находится в оппозиции к оккупационной власти Крыма.

Украинские Национальные Новости

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