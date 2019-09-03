Экс-президент Крыма Мешков перенес инсульт, его вводили в искусственную кому
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Экс-ппрезидента Крыма Юрия Мешкова, который 1 сентября перенес инсульт и находится на лечении в Турции, "разбудили" после пребывания в искусственной коме. При этом Мешков "не говорит и не шевелится". Об этом вечером 2 сентября на своей странице в Facebook написала его дочь Марианна, сообщает УНН со ссылкой на Крым. Реалии.
"Разбудили". Моргает. Не говорит и не шевелится. Живой! »- написала Марианна Мешкова.
Перед этим Мешкова написала, что ее отца, несмотря на обещания, "не выводят из состояния искусственной комы".
Подтверждения этой информации из других источников пока нет.
Ранее пророссийский общественный активист в Крыму Сергей Акимов подтвердил, что Мешков перенес инсульт и находится в Турции. Его ввели в искусственную кому и 2 сентября в 11:00 по Крыму должны были начать из нее выводить.
Накануне дочь Юрия Мешкова Марианна на своей странице в Facebook написала, что у ее отца случился инсульт.
Напомним, в первой половине 1990-х годов Юрий Мешков возглавлял в Крыму Республиканское движение Крыма и Блок "Россия", которые выступали за независимость полуострова от Украины и дальнейшее его присоединение к России.
В 1994 году был избран первым и последним президентом Крыма.
В результате раскола в блоке "Россия" и действий украинской власти Мешков был вынужден эмигрировать в Россию, где проживал до аннексии полуострова.
Сейчас находится в оппозиции к оккупационной власти Крыма.