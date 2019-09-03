Экс-президент Крыма Мешков перенес инсульт, его вводили в искусственную кому

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Экс-ппрезидента Крыма Юрия Мешкова, который 1 сентября перенес инсульт и находится на лечении в Турции, "разбудили" после пребывания в искусственной коме. При этом Мешков "не говорит и не шевелится". Об этом вечером 2 сентября на своей странице в Facebook написала его дочь Марианна, сообщает УНН со ссылкой на Крым. Реалии.