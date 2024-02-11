Експрем'єр Нідерландів Дріс ван Агт та його дружина одночасно пішли з життя
Київ • УНН
Колишній прем'єр-міністр Нідерландів Дріс ван Агт і його дружина Євгенія померли у віці 93 років, тримаючись за руки.
Колишній голова уряду Нідерландів Дріс ван Агт помер минулого понеділка у своєму рідному місті Неймеген. За словами прес-секретаря, він помер разом і рука об руку зі своєю дружиною Євгенією, передає УНН, із посиланнням на RTL Nieuws/
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Колишній політик помер разом зі своєю дружиною Євгенією ван Агт-Крекельберг, з якою вони були подружжям понад 70 років. Обом було по 93 роки.
Дріс ван Агт у 1970-х очолював партію "Християнсько-демократичний заклик. У період з 1977 по 1982 роки був прем'єр-міністром країни. До цього він також багато років був міністром юстиції.
Ван Агт мав слабке здоров'я після перенесеного інсульту в 2019 році. У 2021 році вийшов з партії.
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