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Експрем'єр Нідерландів Дріс ван Агт та його дружина одночасно пішли з життя

Експрем'єр Нідерландів Дріс ван Агт та його дружина одночасно пішли з життя

Київ • УНН

 • 40419 перегляди

Колишній прем'єр-міністр Нідерландів Дріс ван Агт і його дружина Євгенія померли у віці 93 років, тримаючись за руки.

Колишній голова уряду Нідерландів Дріс ван Агт помер минулого понеділка у своєму рідному місті Неймеген. За словами прес-секретаря, він помер разом і рука об руку зі своєю дружиною Євгенією, передає УНН, із посиланнням на RTL Nieuws/

Деталі

Колишній політик помер разом зі своєю дружиною Євгенією ван Агт-Крекельберг, з якою вони були подружжям понад 70 років. Обом було по 93 роки.

Дріс ван Агт у 1970-х очолював партію "Християнсько-демократичний заклик. У період з 1977 по 1982 роки був прем'єр-міністром країни.  До цього він також багато років був міністром юстиції.

Ван Агт мав слабке здоров'я після перенесеного інсульту в 2019 році. У 2021 році вийшов з партії.

Нагадаємо

Тобі Кіт, легендарний американський кантрі-співак, відомий хітами 2000-х років, помер у віці 62 років після боротьби з раком шлунку, яка тривала з літа минулого року.

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