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08.02.24  •  228036 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  219183 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207589 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Экс-премьер Нидерландов Дрис ван Агт и его жена одновременно ушли из жизни

Бывший премьер-министр Нидерландов Дрис ван Агт и его жена Евгения умерли в возрасте 93 лет, держась за руки.

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Руководитель пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" сообщил, что пока не замечено достаточно мощных российских соединений, которые могли бы начать наступление на Харьков.

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Орбан считает "самыми большими" усилия Венгрии относительно помощи украинским беженцам, но у ООН другие данные

Согласно статистике ООН, Венгрия занимает предпоследнее место среди стран, которые принимают украинских беженцев согласно плану ООН по реагированию на проблемы беженцев, несмотря на то, что Орбан утверждает, что Венгрия прилагает наибольшие усилия.

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Президент Зеленский уволил двух командующих Вооруженных сил и назначил новых командующих Объединенных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны и Сухопутных войск.

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