Экс-премьер Нидерландов Дрис ван Агт и его жена одновременно ушли из жизни

Бывший глава правительства Нидерландов Дрис ван Агт умер в минувший понедельник в своем родном городе Неймеген. По словам пресс-секретаря, он умер вместе и рука об руку со своей женой Евгенией, передает УНН, со ссылкой на RTL Nieuws.

Детали

Бывший политик умер вместе со своей женой Евгенией ван Агт-Крекельберг, с которой они были супругами более 70 лет. Обоим было по 93 года.

Дрис ван Агт в 1970-х возглавлял партию "Христианско-демократический призыв. В период с 1977 по 1982 годы был премьер-министром страны. До этого он также много лет был министром юстиции.

Ван Агт имел слабое здоровье после перенесенного инсульта в 2019 году. В 2021 году вышел из партии.

Напомним,

Тоби Кит, легендарный американский кантри-певец, известный хитами 2000-х годов, умер в возрасте 62 лет после борьбы с раком желудка, которая длилась с лета прошлого года.

Неизвестные расстреляли автомобиль заместителя городского головы в Никополе, он погиб - правоохранители