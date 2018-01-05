Експорт української електроенергії зріс на 34%
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. За 11 місяців 2017 року Україна наростила експорт електроенергії на 34,4%, порівняно із відповідним періодом 2016 року. Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, передає УНН.
Зокрема, за січень-листопад 2017 року Україна експортувала електроенергії у обсязі 4 млрд 707,6 млн кВт/год., що на 34,4% більше, ніж за відповідний період 2016 року.
При цьому виробництво електроенргії за вказаний період зросло на 1 млрд 504,6 млн кВт/год. або на 1,1%, порівняно із січнем-листопадом 2016 року.
Нагадаємо, електроенергія у 2018 році подорожчає майже на 16%.