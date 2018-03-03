Експорт малини та ожини зріс на 72%: найбільше ягід купила Польща
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У 2017 році Україна на 72% збільшила експорт малини та ожини. Про це повідомили у Мінагрополітики, передає УНН.
“За підсумками 2017 року Україна експортувала 1 238 тонн малини та ожини, що на 72% більше ніж у 2016 році — тоді було експортовано 720 тонн цих ягід. У грошовому вимірі експортна виручка за цією категорією у 2017 році склала 0,94 млн доларів проти 0,8 млн роком раніше”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що найбільшим покупцем українських малини та ожини (як і у 2016 році) стала Польща — туди було експортовано 961,3 тонн на 799,1 тис. доларів.
Також ці ягоди купували Білорусь (238,3 тонн на 115,2 тис. доларів), Румунія (32,6 тонн на 11,8 тис. доларів), Ізраїль (2,7 тонн на 10,6 тис. доларів), Естонія (2,6 тонн на 2,5 тис. доларів) та Молдова (0,5 тонн на 0,3 тис. доларів).
“У 2017 році було ввезено в Україну малини та ожини 54,5 тонн на 34,8 тисяч доларів. Таким чином зовнішне торгівельне сальдо за цією групою склало 0,9 млн доларів”, — додали у Мінагрополітики.
Нагадаємо, у 2017 році негативне сальдо торговельного балансу України з ЄС становило 3,3 млрд доларів.