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Экспорт малины и ежевики вырос на 72%: больше всего ягод купила Польша

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. В 2017 году Украина на 72% увеличила экспорт малины и ежевики. Об этом сообщили в Минагрополитики, передает УНН.

“По итогам 2017 года Украина экспортировала 1 238 тонн малины и ежевики, что на 72% больше чем в 2016 году — тогда было экспортировано 720 тонн этих ягод. В денежном выражении экспортная выручка по этой категории в 2017 году составила 0,94 млн долларов против 0,8 млн годом ранее”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что крупнейшим покупателем украинских малины и ежевики (как и в 2016 году) стала Польша — туда было экспортировано 961,3 тонн на 799,1 тыс. долларов.

Также эти ягоды покупали Беларусь (238,3 тонн на 115,2 тыс. долларов), Румыния (32,6 тонн на 11,8 тыс. долларов), Израиль (2,7 тонн на 10,6 тыс. долларов), Эстония (2,6 тонн на 2,5 тыс. долларов) и Молдова (0,5 тонн на 0,3 тыс. долларов).

“В 2017 году было ввезено в Украину малины и ежевики 54,5 тонн на 34,8 тысяч долларов. Таким образом внешнее торговое сальдо по этой группе составило 0,9 млн долларов”, - добавили в Минагрополитики.

Напомним, в 2017 году отрицательное сальдо торгового баланса Украины с ЕС выросло на 3,3 млрд долларов.

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