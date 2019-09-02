Експерти з’ясували, які забудовники надають розстрочку на найвигідніших умовах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Топ-З компаній забудовників, які надають найвигідніші умови розстрочки визначив Журнал "Бізнес“. У список потрапили компанії “Київміськбуд”, “Інтергал-Буд” та компанія DIM group, повідомляє УНН.
Розстрочка — один із інструментів, який “Київміськбуд” пропонує своїм покупцям для придбання нової квартири. Вона стане у нагоді, якщо у вас немає повної суми для купівлі квартири. Інвестору потрібно сплатити перший внесок — 30-50% від вартості нерухомості, а залишок суми розподіляється на виплату рівними частинами до введення будинку в експлуатацію. Графік погашення платежів складається таким чином, щоб всі кошти були сплачені за місяць до офіційного введення житлового комплексу. На сьогоднішній день розтермінування виплат на квартир від “Київміськбуд” у будинках, що зводяться, можливе до 25 місяців, в залежності від готовності того чи іншого об’єкта. Також можуть бути й індивідуальні графіки виплати розстрочки для клієнта.
Купівля квартири у розстрочку вигідна, якщо у покупців є певні заощадження на перший внесок і стабільний прибуток, щоби виплатити за квартиру до кінця будівництва. Менеджери відділів продажу звертають увагу, що при розтермінуванні платежів покупець також отримує знижку від забудовника, але залишок суми, що підлягає виплаті, не фіксується. Якщо до кінця будівництва зросте вартість квадратних метрів, то, відповідно, збільшиться й сума загальної заборгованості.
“„Київміськбуд“ завжди допоможе обрати найзручніший інструмент купівлі нерухомості, індивідуально враховуючи, насамперед, фінансові можливості кожного покупця”, — наголосили у пресслужбі забудовника.