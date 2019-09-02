Эксперты выяснили, какие застройщики предоставляют рассрочку на самых выгодных условиях

Рассрочка — один из инструментов, который “Киевгорстрой” предлагает своим покупателям для приобретения новой квартиры. Она пригодится, если у вас нет полной суммы для покупки квартиры. Инвестору нужно оплатить первый взнос — 30-50% от стоимости недвижимости, а остаток суммы распределяется на выплату равными частями до ввода дома в эксплуатацию. График погашения платежей складывается таким образом, чтобы все средства были уплачены за месяц до официального введения жилого комплекса. На сегодняшний день рассрочка выплат на квартиры от “Киевгорстрой” в строящихся жилых комплексах возможна до 27 месяцев, в зависимости от готовности того или иного объекта. Также могут быть и индивидуальные графики выплаты рассрочки для клиента.

Покупка квартиры в рассрочку выгодна, если у покупателей есть определенные сбережения на первый взнос и стабильный доход, чтобы выплатить квартиру до конца строительства. Менеджеры отделов продаж обращают внимание, что при рассрочке платежей покупатель также получает скидку от застройщика, но остаток суммы, подлежащий выплате, не фиксируется. Если до конца строительства возрастет стоимость квадратных метров, то, соответственно, увеличится и сумма общей задолженности.

“"Киевгорстрой“ всегда поможет выбрать наиболее удобный инструмент покупки недвижимости, индивидуально учитывая, прежде всего, финансовые возможности каждого покупателя”, — отметили в пресс-службе застройщика.