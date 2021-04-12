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Експерти: забрати у китайців "Мотор Січ" заради турків - верх цинізму, за який Україна поплатиться

Експерти: забрати у китайців "Мотор Січ" заради турків - верх цинізму, за який Україна поплатиться

Київ • УНН

 • 9958 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Поки ОП розповідає про успішний візит президента Зеленського до Ердогану, експерти вважають помилкою спробу віддати "Мотор Січ" Туреччини. На їхню думку, це ще одне публічну образу, яка не заглядати, навіть якщо Україна поверне китайським акціонерам підприємства 3,6 млрд дол. Їх інвестицій за рішенням міжнародного арбітражу. Це публічна образа, яке Пекін не забуде, і за яке нашій країні доведеться розплачуватися дуже довго, передає УНН.

Інформацію про те, що близько половини акцій "Мотор Січі" Зеленський запропонував Ердогану для того, щоб там збирали безпілотники Bayraktar.

"Ви думаєте, Зеленський просто так Анкару візітіровал? 50% акцій "Мотор Січ" туркам вже запропоновано. Питання тільки в тому, 50% "плюс" 1 акція або 50% "мінус" одна акція? " - пише Mind.ua .

Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій, вважає, що така поведінка української влади виглядає лицемірним.

"Одна справа, коли влада холоднокровно прораховує ситуацію, віддає собі звіт в наслідках, але все-таки націоналізує підприємства, оскільки це відповідає стратегічним національним інтересам. І зовсім інша справа, коли держава забирає власність у китайців тільки для того, щоб віддати туркам. Україна, тим самим, плює в обличчя Китаю: мовляв, ми з вами, китайцями, не хочемо мати справу. Ідіть і не повертайтеся! ". Експерт нагадує також про різне геополітичному вазі КНР і Туреччини: "Китай - це вже зараз наддержава, яка в пандемійном хаосі стає тільки сильніше. А Туреччина вже 50 років тупцює на порозі ЄС, і Вашингтон не особливо благоволить до Ердогану. Тобто Україні потрібно дуже добре думати, як і з ким дружити. Китай точно завтра буде сильніше ніж сьогодні. І точно не забуде кейс "Мотор Січі". Публічне приниження і образу не можна спокутувати грошима, Україні доведеться за це заплатити ".

Крім того, економісти дивуються з того, наскільки вільно українські чиновники звертаються з питаннями власності і національної безпеки.

"Я рідко використовую емоційні вирази, але в даному випадку, без них ніяк: більш ідіотського рішення і придумати складно. Спробуйте приїхати до Туреччини і купити там 50% акцій турецького державного підприємства, яке виробляє стратегічну продукцію подвійного призначення. І якщо хтось думає, що ми впливатиме на поставки Байрактара, то він глибоко помиляється: якщо турки куплять Мотор-Січ, вони самі вирішать куди і скільки поставляти. У такому варіанті, якщо вітер в Анкарі подує в сторону Москви (наприклад, у зв'язку з потрібним їй рішенням сирійської проблеми), то ніяких Байрактара нам не бачити. А націоналізувати повторно Мотор-Січ, забираючи завод у турків - ну, спробуйте ", - вважає відомий економічний експерт Олексій Кущ.

І також звертає увагу на міжнародний аспект: "На відносинах з Китаєм можна ставити хрест і готувати 3 млрд дол. На сплату компенсації китайським інвесторам за рішенням міжнародного арбітражу. Нуль аргументів для виправдання, в тому числі і в міжнародному суді. Тепер Китай буде мстити і "бажаючи помститися його страшна", адже він любить помста холодної. Роблять так розумні люди з найбільшим торговим партнером, найближчим часом - економікою № 1 в світі і постійним членом Ради безпеки ООН? "

В даний час китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" ведуть міжнародний арбітраж, щоб стягнути з України 3,6 млрд дол. В якості компенсації збитку, понесеного в результаті експропріації їхніх інвестицій українською владою. А саме підприємство націоналізовано указом Зеленського від 23 березня 2021 року за рекомендацією РНБО.

Раніше про спробу України продати туркам "Мотор Січ", контрольний пакет акцій якої ще в 2016 році у В'ячеслава Богуслаєва купили китайські інвестори, повідомляло міжнародне видання Times Of Middle East.

"В кінці серпня Олег Уруський, заступник прем'єр-міністра України, який відповідає за стратегічні галузі, наніс візит Анкарі, що ознаменувало ще один поворотний момент (у відносинах між Україною і Туреччиною - ред.). Партнерство між двома країнами переросло в альянс в області найважливіших прикладних наук в області захисту, включаючи продаж пари чвертей акцій українського виробника двигунів "Мотор Січ" турецьким компаніям ", - говорилося в публікації.

Однак згодом в міністерстві відхрестилися від таких намірів і заявили про невтручання в діяльність приватних підприємств.

"Відповідно до вимог Господарського кодексу України втручання органів державної влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини підприємств заборонено, тому Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України не має права втручатися в господарську діяльність приватного суб'єкта господарювання - акціонерного товариства" Мотор Січ ", - сказано в недавньому відповіді заступника Уруського українським ЗМІ.

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