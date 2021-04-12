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Эксперты: забрать у китайцев “Мотор Сич” ради турок - верх цинизма, за который Украина поплатится

Эксперты: забрать у китайцев “Мотор Сич” ради турок - верх цинизма, за который Украина поплатится

Киев  •  УНН

 • 9952 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Пока ОП рассказывает об успешном визите президента Зеленского к Эрдогану, эксперты считают ошибкой попытку отдать “Мотор Сич” Турции. По их мнению, это еще одно публичное оскорбление, которое не загладить, даже если Украина вернет китайским акционерам предприятия 3,6 млрд долл. их инвестиций по решению международного арбитража. Это публичное оскорбление, которое Пекин не забудет, и за которое нашей стране придется расплачиваться очень долго, передает УНН.

Информацию о том, что порядка половины акций “Мотор Сичи” Зеленский предложил Эрдогану для того, чтобы там собирали беспилотники Bayraktar.

“Вы думаете, Зеленский просто так Анкару визитировал? 50% акций „Мотор Сич“ туркам уже предложено. Вопрос только в том, 50% „плюс“ 1 акция или 50% „минус“ одна акция?” - пишет Mind.ua.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий, считает, что такое поведение украинской власти выглядит лицемерным.

“Одно дело, когда власть хладнокровно просчитывает ситуацию, отдает себе отчет в последствиях, но все-таки национализирует предприятия, поскольку это соответствует стратегическим национальным интересам. И совершенно другое дело, когда государство забирает собственность у китайцев только для того, чтобы отдать туркам. Украина, тем самым, плюет в лицо Китаю: мол, мы с вами, китайцами, не хотим иметь дело. Уходите и не возвращайтесь!”. Эксперт напоминает также о разном геополитическом весе КНР и Турции: “Китай — это уже сейчас сверхдержава, которая в пандемийном хаосе становится только сильнее. А Турция уже 50 лет топчется на пороге ЕС, и Вашингтон не особо благоволит к Эрдогану. То есть Украине нужно очень хорошо думать, как и с кем дружить. Китай точно завтра будет сильнее чем сегодня. И точно не забудет кейс „Мотор Сичи“. Публичное унижение и оскорбление нельзя искупить деньгами, Украине придется за это заплатить”.

Кроме того, экономисты удивляются тому, насколько вольготно украинские чиновники обращаются с вопросами собственности и национальной безопасности.

“Я редко использую эмоциональные выражения, но в данном случае, без них никак: более идиотского решения и придумать сложно. Попробуйте приехать в Турцию и купить там 50% акций турецкого государственного предприятия, которое производит стратегическую продукцию двойного назначения. И если кто-то думает, что мы будет влиять на поставки байрактаров, то он глубоко ошибается: если турки купят Мотор-Сич, они сами решат куда и сколько поставлять. В таком варианте, если ветер в Анкаре подует в сторону Москвы (например, в связи с нужным ей решением сирийской проблемы), то никаких байрактаров нам не видать. А национализировать повторно Мотор-Сич, забирая завод у турок — ну, попробуйте”, — считает известный экономический эксперт Алексей Кущ.

И также обращает внимание на международный аспект: “На отношениях с Китаем можно ставить крест и готовить 3 млрд долл. на уплату компенсации китайским инвесторам по решению международного арбитража. Ноль аргументов для оправдания, в том числе и в международном суде. Теперь Китай будет мстить и „мстя его страшна“, ведь он любит месть холодной. Делают так умные люди с крупнейшим торговым партнером, в ближайшее время — экономикой № 1 в мире и постоянным членом Совбеза ООН?”

В настоящее время китайские инвесторы ПАО “Мотор Сич” ведут международный арбитраж, чтобы взыскать с Украины 3,6 млрд долл. в качестве компенсации ущерба, понесенного в результате экспроприации их инвестиций украинской властью. А само предприятие национализировано указом Зеленского от 23 марта 2021 года по рекомендации СНБО.

Ранее о попытке Украины продать туркам “Мотор Сич”, контрольный пакет акций которой еще в 2016 году у Вячеслава Богуслаева купили китайские инвесторы, сообщало международное издание Times Of Middle East.

“В конце августа Олег Уруский, заместитель премьер-министра Украины, отвечающий за стратегические отрасли, нанес визит Анкаре, что ознаменовало еще один поворотный момент (в отношениях между Украиной и Турцией — ред.). Партнерство между двумя странами переросло в альянс в области важнейших прикладных наук в области защиты, включая продажу пары четвертей акций украинского производителя двигателей „Мотор Сич“ турецким компаниям”, — говорилось в публикации.

Однако впоследствии в министерстве открестились от таких намерений и заявили о невмешательстве в деятельность частных предприятий.

“В соответствии с требованиями Хозяйственного кодекса Украины вмешательство органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в хозяйственные отношения предприятий запрещено, поэтому Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность частного субъекта хозяйствования — акционерного общества “Мотор Сич”, — сказано в недавнем ответе заместителя Уруского украинским СМИ.

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