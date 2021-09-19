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Експерти США рекомендували деяким категоріям американців зробити додаткове щеплення від COVID-19

Експерти США рекомендували деяким категоріям американців зробити додаткове щеплення від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Група радників Адміністрації США з контролю над продуктами харчування та ліками (FDA) у п’ятницю винесла рекомендацію проводити додаткове, третє, щеплення вакциною Pfizer від COVID-19 особам старше 65 років та тим, хто має високий ризик важкого перебігу хвороби. Також третє щеплення показане тим, хто має високий ризик заразитись COVID-19 на роботі, наприклад, медикам, передає УНН із посиланням на “Голос Америки”.

Деталі

Центри США з контролю над захворюваннями проведуть засідання наступного тижня, щоб визначити, яким саме категоріям американців пропонуватимуть щеплення третьою дозою вакцини.

Експерти FDA не рекомендували додаткову вакцинацію для широкого загалу, через брак свідчень щодо того, що ризик важкого перебігу захворювань зростає з часом, після вакцинації двома дозами, а користь від додаткової вакцинації молодих дорослих перевищує ризики.

FDA розглядає прохання компанії Pfizer запропонувати третю дозу вакцини, яка, як вважає виробник препарату, необхідна, бо її ефективність знижується через шість-вісім місяців після другої дози. Компанія Pfizer подала до FDA попереднє дослідження, згідно з яким третя доза вакцини, введена більш ніж 300 людям, підвищила рівень імунітету в три -п’ять разів, ніж після попередніх щеплень.

Цього тижня Меріон Грубер, директорка Служби дослідження вакцин Адміністрації США з контролю над продуктами харчування (FDA) та заступник директора цієї служби Філ Краузе виступили співавторами експертного висновку опублікованому в авторитетному медичному журналі Lancet.

Вони вказали, що щеплення зареєстрованими у США вакцинами ефективно запобігає важкому перебігу хвороби, навіть коли ефективність вакцини від легкого перебігу хвороби зменшується.

Цитата

“На тепер докази, як видається, не вказуть на потребу підсилювача (booster) серед широкого загалу, де залишається високою ефективність проти важкого перебігу хвороби”, — написали науковці.

Вони зауважили, що вакцина ефективно захищає від “Дельта”-штаму, хоча цей захист і є меншим, ніж для попередніх штамів. Щеплення додатковою дозою може знадобитись, якщо пандеміча ситуація погіршиться, або виникне новий штам. Також медики зауважили, що третю дозу вакцини може бути доцільно використовувати для людей з послабленим імунітетом, або для тих, у кого імунна реакція на перші вакцинації не була вираженою.

Нагадаємо

Раніше в уряді США заявляли про можливість застосування третьої дози щеплення вже починаючи з 20 вересня, для посилення захисту від коронавірусу.

В серпні директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус закликав до введення двомісячного мораторію на посилювач вакцини проти COVID-19, адже, як заявив посадовець, багато бідних країн досі не мають достатньої кількості доз для початкової вакцинації свого населення.

В Білому домі назвали заклик ВООЗ “невірним вибором”.

США можуть і надавати вакцини іншим країнам, і дбати про захист власних громадян, заявила речниця Білого дому Джен Псакі 9 вересня, представляючи стратегію президента США Джо Байдена щодо стримування епідемії.

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