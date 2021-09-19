Эксперты США рекомендовали некоторым категориям американцев сделать дополнительную прививку от COVID-19

Детали

Центры США по контролю над заболеваниями проведут заседание на следующей неделе, чтобы определить, каким именно категориям американцев предлагать прививки третьей дозой вакцины.

Эксперты FDA не рекомендовали дополнительную вакцинацию для широкой общественности, за неимением свидетельств о том, что риск тяжелого течения заболеваний возрастает со временем, после вакцинации двумя дозами, а польза от дополнительной вакцинации молодых взрослых превышает риски.

FDA рассматривает просьбу компании Pfizer предложить третью дозу вакцины, которая, как считает производитель препарата, необходима, поскольку ее эффективность снижается из-за шести-воьсми месяцев после второй дозы. Компания Pfizer подала в FDA предварительное исследование, согласно которому третья доза вакцины, введена более чем 300 людям, повысила уровень иммунитета в три-пять раз, чем после предыдущих прививок.

На этой неделе Мэрион Грубер, директор Службы исследования вакцин Администрации США по контролю над продуктами питания (FDA) и заместитель директора этой службы Фил Краузе выступили соавторами экспертного заключения опубликованном в авторитетном медицинском журнале Lancet.

Они указали, что вакцинация зарегистрированными в США вакцинами эффективно предотвращает тяжелом течении болезни, даже если эффективность вакцины от легкого течения болезни уменьшается.

Цитата

“На данное доказательства, как представляется, не указывает на необходимость усилителя (booster) среди широкой общественности, где остается высокой эффективность против тяжелого течения болезни”, — написали ученые.

Они отметили, что вакцина эффективно защищает от “Дельта”-штамма, хотя эта защита и меньше, чем для предыдущих штаммов. Прививки дополнительной дозой может понадобиться, если пандемическая ситуация ухудшится, или возникнет новый штамм. Также медики отметили, что третью дозу вакцины может быть целесообразно использовать для людей с ослабленным иммунитетом, или для тех, у кого иммунная реакция на первые вакцинации ни была выраженной.

Напомним

Ранее в правительстве США заявляли о возможности применения третьей дозы прививки уже начиная с 20 сентября, для усиления защиты от коронавируса.

В августе директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус призвал к введению двухмесячного моратория на усилитель вакцины против COVID-19, ведь, как заявил чиновник, многие бедные страны еще не имеют достаточного количества доз для начальной вакцинации своего населения.

В Белом доме назвали призыв ВОЗ “неверным выбором”.

США и предоставлять вакцины другим странам, и заботиться о защите собственных граждан, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 9 сентября, представляя стратегию президента США Джо Байдена по сдерживанию эпидемии.