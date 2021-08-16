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Третю дозу вакцини у США першими отримають медики та пенсіонери

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. США можуть ухвалити рішення щодо третьої дози вакцини від коронавірусу вже цієї осені. Перші отримають щеплення медичні працівники та літні люди. Про це пише УНН з посиланням на Fox News.

Цитата

“Нам може знадобитися повторна вакцинація, можливо, передусім медичних працівників, а також у будинках для похилих людей, а потім поступово перейти до решти”, — заявив директор Національного інституту здоров’я Френсіс Коллінз.

Деталі

Він також закликав жителів зробити щеплення. Посадовці сфери охорони здоров’я активно вивчають питання щодо додаткових щеплень, аналізуючи показники захворюваності у США та в інших країнах. Рішення поки що не ухвалено, оскільки рівень захворюваності свідчить про досить високу захищеність вакцинованих.

Нагадаємо

Влада США рекомендує вагітним вакцинуватися від COVID-19. Кількість дітей, госпіталізованих з COVID-19 у Сполучених Штатах, в суботу, 15 серпня, досягла рекордно високого рівня — понад 1 900 випадків.

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