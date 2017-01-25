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Експерти пояснили причини невдачі новачків на Форекс

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Нещодавно проведене статистичне опитування показало, що близько 95% трейдерів, які почали торгівлю на валютному ринку, втрачають свої гроші і залишають Форекс назавжди.

Однак, якщо переглянути подальший шлях тих гравців, які опинилися серед 5%, виявиться, що і серед них знайдуться трейдери, які в кінцевому рахунку програють і також залишать ринок валюти. Тому реалістична цифра, що показує стан справ на Форексі, — це 99% гравців, що не змогли залишитись, проти 1% тих, у кого вийшло закріпитися на ринку і навіть показати позитивні результати в торгівлі.

Але в чому ж причини таких провалів? Передусім непрофесійні трейдери сподіваються отримати швидкий і легкий заробіток, керуючись багатообіцяючою рекламою брокерів і дилінгових центрів. Складно відмовитися від привабливих перспектив, коли вам пропонують пристойне кредитне плече, реєстрацію протягом однієї хвилини, мінімальний розмір торговельного лота, персонального менеджера як для VIP-клієнта, безплатне навчання, демонстраційний рахунок, а також торгову платформу metatrader 4 download з усіма її інструментами, індикаторами і радниками.

Уже через кілька хвилин після реєстрації вам зателефонує менеджер дилінгового центру і розповість про порядок поповнення торгового рахунку, між іншим розписавши всі райдужні перспективи. Після подібних переконань і професійної психологічної “обробки” ви будете прагнути швидше покласти гроші на депозит, щоб пустити їх у справу. Природно, стикаючись з першими труднощами, про які вам “випадково” забули розказати, ви починаєте нести збитки і в результаті всі гроші переходять до дилера. Можна сказати, що він скористався вашою непідготовленістю, проте вина в цьому цілком лягає на плечі довірливого трейдера.

Ні для кого не секрет, що Форекс — це міжнародна платформа, на якій працюють мільйони професійних трейдерів із багаторічним досвідом торгівлі за плечима, найдосконалішими стратегіями і надійними інформаційними джерелами. Недисципліновані і безграмотні новачки, які самовпевнено вважають себе готовими до реальної торгівлі, виступають як ті, за чий рахунок збагачуються інші гравці. Як би цинічно це не звучало, ніхто особливо не зацікавлений у тому, щоб ви стали професіоналом на валютному ринку. Приклади успішних трейдерів, на яких будуть рівнятися інші, були, є і будуть. І на ваше місце прийдуть нові гравці, які також розчаруються в Форексі, почнуть вважати його лохотроном і будуть переконувати інших не реєструватися в торговому терміналі.

Причини невдач серед новачків на Форекс:

• відсутність навичок управління капіталом;
• відсутність чіткої торгової стратегії;
• відсутність понять про стан і роботу ринку Forex;
• відсутність сприйняття валютної торгівлі як реальної торгівлі;
• відсутність дисципліни і психологічної стійкості.

Що робити новачкам?

Початківцям гравцям на ринку forex в такому випадку залишається лише запастися терпінням, старанно вчитися і не піддаватися на виверти хитрих брокерів. Після базового курсу навчання у вас багато на що відкриються очі і ви зрозумієте, яку дурницю вам могли запропонувати.

Також не поспішайте витрачати гроші на покупку супер-методики. В інтернеті маса безплатної інформації, стратегій і торгових терміналів, яких цілком вистачить початківцю-любителю валютних спекуляцій.

Також не варто "вестися" на пропозиції купити порадника. Звичайно, перспектива автоматизувати торгівлю і тільки отримувати від неї прибуток виглядає заманливо, але будь-який порадник — це всього лише алгоритм під конкретно поставлені умови. І якщо ви не здатні розібратися в настройках програми, користі від неї ви так і не отримаєте.

Пам’ятайте, що переконатися в своїй готовності до реальної торгівлі варто спочатку на тренувальному обліковому записі. Але особливо затримуватись на ньому не варто: після ознайомлення з базовими налаштуваннями відразу переходьте до торгівлі з центового рахунку. Досить покласти на такий рахунок всього 10 доларів, і можна експериментувати з різними стратегіями і методами торгівлі. Обов’язково аналізуйте проведені операції. Для цього можна вести запис або робити скріншоти екрану. Якщо ви вже здатні аналізувати власні помилки і в подальшому перестаєте їх допускати — значить, підготовка трейдера ведеться в правильному напрямку.

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