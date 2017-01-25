Эксперты объяснили причины неудачи новичков на Форекс

Однако если просмотреть дальнейший путь тех игроков, которые оказались в числе 5%, окажется, что и среди них найдутся трейдеры, кто в конечном счете проиграет и также покинет рынок валюты. Поэтому реалистичная цифра, показывающая положение дел на Форексе — это 99% несостоявшихся игроков против 1% тех, у кого получилось закрепиться на рынке и даже показать положительные результаты в торговле.

Но в чем же причины таких провалов? В первую очередь трейдеры-любители надеются получить быстрый и легкий заработок, руководствуясь многообещающей рекламой брокеров и дилинговых центров. Сложно отказаться от заманчивых перспектив, когда вам предлагают приличное кредитное плечо, регистрацию в течение минуты, минимальный размер торгового лота, персонального менеджера как для VIP-клиента, бесплатное обучение, демонстрационный счет, а также торговую платформу metatrader 4 download со всеми ее инструментами, индикаторами и советниками.

Уже через несколько минут после регистрации вам позвонит менеджер дилингового центра и расскажет порядок пополнения торгового счета, попутно расписав все самые радужные перспективы. После подобных убеждений и профессиональной психологической “обработки” вы будете стремиться скорее положить деньги на депозит, чтобы пустить их в дело. Естественно, сталкиваясь с первыми сложностями, про которые вам “случайно” забыли упомянуть, вы начинаете нести убытки и по итогу все деньги переходят к дилеру. Можно сказать, что он воспользовался вашей неподготовленностью, однако вина в этом целиком ложится на плечи доверчивого трейдера.

Ни для кого не секрет, что Форекс — это международная платформа, на которой работают миллионы профессиональных трейдеров с многолетним опытом торговли за плечами, самыми совершенными стратегиями и надежными информационными источниками. Недисциплинированные и безграмотные новички, которые самонадеянно считают себя готовыми к реальной торговле, выступают в качестве тех, за чей счет обогащаются другие игроки. Как бы цинично это ни звучало, никто особо не заинтересован в том, чтобы вы стали профессионалом на валютном рынке. Примеры успешных трейдеров, на которые будут равняться другие люди, были, есть и будут. И на ваше место придут новые игроки, которые также разочаруются в Форексе, начнут считать его лохотроном и будут убеждать других не регистрироваться в торговом терминале.

Причины неудач среди новичков на Форекс:

•отсутствие навыков управления капиталом;

•отсутствие четкой торговой стратегии;

•отсутствие понятий об устройстве и работе рынка Forex;

•отсутствие восприятия валютной торговли как реальной торговли;

•отсутствие дисциплины и психологической устойчивости.

Что делать новичкам?

Начинающим игрокам на рынке forex в таком случае остается только запастись терпением, усердно учиться и не поддаваться на уловки хитрых брокеров. После базового курса обучения у вас на многое откроются глаза и вы поймете, какую ерунду вам могли втюхивать на первых порах.

Также не торопитесь тратить деньги на покупку супер-методики. В интернете масса бесплатной информации, стратегий и торговых терминалов, которых вполне хватит начинающему любителю валютных спекуляций.

Также не стоит вестись на предложения купить советник. Конечно, перспектива автоматизировать торговлю и только получать от нее доход выглядит заманчиво, но любой советник — это всего лишь алгоритм под конкретно заданные условия. И если вы не способны разобраться в настройках программы, пользы от нее вы так и не получите.

Помните, что убедиться в своей готовности к реальной торговле стоит поначалу на тренировочном аккаунте. Но особенно усердствовать с ним не стоит: после ознакомления с базовыми настройками сразу переходите к торговле с центовым счетом. Достаточно положить на такой счет всего 10 долларов — и можно экспериментировать с разными стратегиями и методами торговли. Обязательно анализируйте проведенные сделки. Для этого можно вести запись или делать скриншоты экрана. Если вы уже способны анализировать собственные ошибки и в последующем перестаете их допускать — значит, подготовка трейдера ведется в правильном направлении.