Эксперты объяснили причины неудачи новичков на Форекс

ukru
15:33 • 41988 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 68784 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 100157 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 121119 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 108632 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 117985 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 128969 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139918 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144310 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132232 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 90188 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 106097 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 116698 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 97353 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 62057 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 42079 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 32479 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 62057 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 121131 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 161265 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 133268 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 141735 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 146908 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 145708 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 149260 просмотра
Актуальное
Эксперты объяснили причины неудачи новичков на Форекс

Эксперты объяснили причины неудачи новичков на Форекс

Киев • УНН

 • 12137 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Проводившийся недавно статистический опрос показал, что около 95% трейдеров, начавших торговлю на валютном рынке, теряют свои деньги и покидают Форекс навсегда.

Однако если просмотреть дальнейший путь тех игроков, которые оказались в числе 5%, окажется, что и среди них найдутся трейдеры, кто в конечном счете проиграет и также покинет рынок валюты. Поэтому реалистичная цифра, показывающая положение дел на Форексе — это 99% несостоявшихся игроков против 1% тех, у кого получилось закрепиться на рынке и даже показать положительные результаты в торговле.

Но в чем же причины таких провалов? В первую очередь трейдеры-любители надеются получить быстрый и легкий заработок, руководствуясь многообещающей рекламой брокеров и дилинговых центров. Сложно отказаться от заманчивых перспектив, когда вам предлагают приличное кредитное плечо, регистрацию в течение минуты, минимальный размер торгового лота, персонального менеджера как для VIP-клиента, бесплатное обучение, демонстрационный счет, а также торговую платформу metatrader 4 download со всеми ее инструментами, индикаторами и советниками.

Уже через несколько минут после регистрации вам позвонит менеджер дилингового центра и расскажет порядок пополнения торгового счета, попутно расписав все самые радужные перспективы. После подобных убеждений и профессиональной психологической “обработки” вы будете стремиться скорее положить деньги на депозит, чтобы пустить их в дело. Естественно, сталкиваясь с первыми сложностями, про которые вам “случайно” забыли упомянуть, вы начинаете нести убытки и по итогу все деньги переходят к дилеру. Можно сказать, что он воспользовался вашей неподготовленностью, однако вина в этом целиком ложится на плечи доверчивого трейдера.

Ни для кого не секрет, что Форекс — это международная платформа, на которой работают миллионы профессиональных трейдеров с многолетним опытом торговли за плечами, самыми совершенными стратегиями и надежными информационными источниками. Недисциплинированные и безграмотные новички, которые самонадеянно считают себя готовыми к реальной торговле, выступают в качестве тех, за чей счет обогащаются другие игроки. Как бы цинично это ни звучало, никто особо не заинтересован в том, чтобы вы стали профессионалом на валютном рынке. Примеры успешных трейдеров, на которые будут равняться другие люди, были, есть и будут. И на ваше место придут новые игроки, которые также разочаруются в Форексе, начнут считать его лохотроном и будут убеждать других не регистрироваться в торговом терминале.

Причины неудач среди новичков на Форекс:
•отсутствие навыков управления капиталом;
•отсутствие четкой торговой стратегии;
•отсутствие понятий об устройстве и работе рынка Forex;
•отсутствие восприятия валютной торговли как реальной торговли;
•отсутствие дисциплины и психологической устойчивости.

Что делать новичкам?

Начинающим игрокам на рынке forex в таком случае остается только запастись терпением, усердно учиться и не поддаваться на уловки хитрых брокеров. После базового курса обучения у вас на многое откроются глаза и вы поймете, какую ерунду вам могли втюхивать на первых порах.

Также не торопитесь тратить деньги на покупку супер-методики. В интернете масса бесплатной информации, стратегий и торговых терминалов, которых вполне хватит начинающему любителю валютных спекуляций.

Также не стоит вестись на предложения купить советник. Конечно, перспектива автоматизировать торговлю и только получать от нее доход выглядит заманчиво, но любой советник — это всего лишь алгоритм под конкретно заданные условия. И если вы не способны разобраться в настройках программы, пользы от нее вы так и не получите.

Помните, что убедиться в своей готовности к реальной торговле стоит поначалу на тренировочном аккаунте. Но особенно усердствовать с ним не стоит: после ознакомления с базовыми настройками сразу переходите к торговле с центовым счетом. Достаточно положить на такой счет всего 10 долларов — и можно экспериментировать с разными стратегиями и методами торговли. Обязательно анализируйте проведенные сделки. Для этого можно вести запись или делать скриншоты экрана. Если вы уже способны анализировать собственные ошибки и в последующем перестаете их допускать — значит, подготовка трейдера ведется в правильном направлении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы