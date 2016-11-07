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Експерти перевірили якість та безпеку хот-догів на АЗС України

Експерти перевірили якість та безпеку хот-догів на АЗС України

Київ • УНН

 • 20919 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Фахівці столичного Інституту споживчих експертиз перевірили якість хот-догів на 10 популярних АЗС, за результатами традиційно високі оцінки отримали “WOG” і “ОККО”, помітно покращилися хот-доги “БРСМ-Нафта”. Про це УНН повідомив директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець.

“Тестуванню піддалися 10 популярних заправних мереж. Експерти придбали хот-доги і відправили в державну лабораторію Укрметртестстандарту і до дегустаційних комісій. У підсумку картина дуже відрізнялася від минулого дослідження — тепер явного лідера немає, мережі дуже підтягнули якість і рецептуру, отримали дуже високі оцінки. У групі „чемпіонів“ виявилися „ОККО“, „WOG“, „БРСМ-Нафта“, „КЛО“, „Shell“, „Amic“, SOCAR, а в середині пелотону — „Паралель“, ANP і Marshal”, — повідомив Ю.Чорнобривець.

За його словами, сосиски в хот-догах повинні бути тільки вищого сорту, тому і перевірялися вони в лабораторії на відповідність нормативам для цього типу.

“Згідно з нормативом, масової частини вологи в таких виробах повинно бути не більше 75%, і всі учасники дослідження із запасом вклалися в цю цифру. Також були проведені дослідження на наявність крохмалю — і знову у всіх випробовуваних все виявилося в порядку.

Такі результати свідчать про серйозний вибір постачальників м’ясної продукції, зокрема сосисок, на АЗС. Якщо тести на вологість і вміст крохмалю свідчать про якість безпосередньо складових хот-дога, то тести на мікрофлору більше вказують на те, наскільки чітко продавець витримує санітарно-гігієнічні норми зберігання продукту. Перевіряли на кількість МАФАМ і наявність БГКП. Результати у всіх були відмінні, що говорить про якісну системі логістики та зберігання”, — розповів експерт.

Експерт зазначив, що після того як експерти з’ясували, що хот-доги зроблені з м’яса і не викличуть проблем з травною системою, комісія приступила до головного — дегустації.

“Хот-дог — продукт збірний, тому важливий не тільки набір інгредієнтів, а й органічне і смачне поєднання булки, сосиски і приправ. Куштували хот-доги, як професійні дегустатори, так і “народні” пробанди, звичайні автомобілісти. Оцінювали за 10-бальною шкалою в обох випадках. Високі оцінки і в цей раз отримали не всі. Дегустатори знизили бали “SOCAR”, за невиразний смак і якість булок, які сильно кришаться і не мають скоринки.

Також не дотяглися до високих оцінок "Marshall" і “ANP”, сосиски в хот-догах цих мереж виявилися з невираженим м’ясним смаком, не влаштувала дегустаторів і якість приправ (майонезу і гірчиці).

А от основна група отримала практично десятибальні оцінки за однаково відмінний смак і сосиски і хот-догівської булки. “ОККО” і “WOG” традиційно отримали високі оцінки, помітно покращилися хот-доги “БРСМ-Нафта”, що також поставило їх на п’єдестал чемпіонів“, — повідомив Ю.Чорнобривець.

Експерт наголосив, що дослідження показало, що асортимент хот-догів на АЗС дуже широкий, а якість відмінна.

“Сосиски використовуються виключно вищого сорту, натуральні, з різноманітними рецептурами. Сервіс у всіх також працює відмінно — всі види сосисок є в наявності практично завжди, сам процес приготування займає лічені хвилини. Причому у „ОККО“ і „WOG“ цим займаються окремі співробітники, що економить час клієнта. В ході роботи експерти також з’ясували, що практично всі оператори закуповують сосиски для хот-догів у одній компанії — „Премьер Фуд“, що володіє брендом Mr.Grill, роблять сосиски на Тульчинському м’ясокомбінаті”, — додав Ю.Чорнобривець.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними дослідження міжнародної компанії Nielsen, на АЗС кияни, окрім пального, купують каву та хот-доги, найсмачніші з яких у WOG.

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